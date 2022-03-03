Португалия: канадцы инвестируют 187 млн евро в три отеля
Grupo Mercan добавит три отеля к своим 14 проектам в Португалии.
Подразделения будут работать под брендом Marriott по франшизе в Порту, Лиссабоне и Алгарве.
Mercan Properties, принадлежащая канадцам из Grupo Mercan, вложит 187 млн евро в строительство трех отелей в Португалии.
Riverview, Moxy Alfragide Lisbon и Marriott Lagos будут работать по франшизе под брендом Marriott International, способствуя созданию 281 прямого рабочего места в секторе.
В Порту, а точнее в Вила-Нова-де-Гайя, скоро появится «The Riverview, a Tribute Portfolio Hotel». Это «проект городской реконструкции», расположенный в историческом районе, результат инвестиций в размере 26 млн евро. Он должен открыть двери в первом квартале 2023 года.
Еще одной инвестицией канадской компании является Moxy Alfragide Lisbon, который представляет собой дебют Mercan Properties в Большом Лиссабоне.
Этот отель является результатом вложений в размере 63 млн евро, и в первом квартале 2024 года предложит гостям пространство для туризма, а также для деловой активности, с важным акцентом на социальные и коворкинг-пространства.
Наконец, Marriott Lagos появится рядом с пляжем Порту-де-Мош благодаря инвестициям в размере 98 миллионов евро. Отель должен открыть свои двери летом 2023 года и, как ожидается, создаст 130 прямых рабочих мест.
Таким образом, три подразделения присоединяются к 14 проектам недвижимости в туристическом секторе, которыми канадская группа владеет в Португалии.