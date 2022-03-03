Португалия: канадцы инвестируют 187 млн евро в три отеля

Подразделения будут работать под брендом Marriott по франшизе в Порту, Лиссабоне и Алгарве.

Mercan Properties, принадлежащая канадцам из Grupo Mercan, вложит 187 млн ​​евро в строительство трех отелей в Португалии.

Riverview, Moxy Alfragide Lisbon и Marriott Lagos будут работать по франшизе под брендом Marriott International, способствуя созданию 281 прямого рабочего места в секторе.

В Порту, а точнее в Вила-Нова-де-Гайя, скоро появится «The Riverview, a Tribute Portfolio Hotel». Это «проект городской реконструкции», расположенный в историческом районе, результат инвестиций в размере 26 млн евро. Он должен открыть двери в первом квартале 2023 года.

Еще одной инвестицией канадской компании является Moxy Alfragide Lisbon, который представляет собой дебют Mercan Properties в Большом Лиссабоне.

Этот отель является результатом вложений в размере 63 млн евро, и в первом квартале 2024 года предложит гостям пространство для туризма, а также для деловой активности, с важным акцентом на социальные и коворкинг-пространства.

Наконец, Marriott Lagos появится рядом с пляжем Порту-де-Мош благодаря инвестициям в размере 98 миллионов евро. Отель должен открыть свои двери летом 2023 года и, как ожидается, создаст 130 прямых рабочих мест.

Таким образом, три подразделения присоединяются к 14 проектам недвижимости в туристическом секторе, которыми канадская группа владеет в Португалии.