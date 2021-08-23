Португалия: кандидатов на высшее образование больше 63 тысяч

На первый этап государственного высшего образования на 2021-2022 учебный год подали заявки 63 878 студентов, что на 1203 больше, чем в предыдущем году.

Это самый высокий показатель с 1996 года, объявило Министерство науки, технологий и высшего образования.

По оценкам министерства, количество новых студентов, поступающих в высшие учебные заведения, «на всех циклах обучения, государственных и частных, в следующем 2021/2022 учебном году достигнет около 90 000 новых студентов» по ​​сравнению с 87 000 в прошлом году.

Эти данные включают CNA, который, по данным министерства, составляет около двух третей дохода, и другие формы входа в государственную систему, краткосрочное обучение (курсы высшего технического профессионального образования) и частную систему.

Результаты 1-го этапа национального конкурса доступа будут объявлены 27 сентября, на сайте Генерального директората по вопросам высшего образования.

Для Министерства науки, технологий и высшего образования увеличение числа кандидатов «демонстрирует растущее доверие молодых людей и их семей к высшему образованию, учреждениям и преимуществам, связанным с более высокой квалификацией, что особенно актуально в контексте процесс восстановления экономики и общества после международного кризиса, связанного с пандемией Covid-19».

Министерство также отмечает, что растущее число кандидатур для получения государственного высшего образования «приобретает особое значение в год, когда количество выпускников высших учебных заведений росло четвертый год подряд, достигнув нового годового максимума в 86 тысяч новых дипломов в 2019/2020 году».

«В то же время уровень образования в высших учебных заведениях постоянного населения в возрасте от 30 до 34 лет достиг 45,5% во 2 квартале 2021 года, что усиливает растущую тенденцию последних лет», - говорится в примечании.