Португалия: каникулы не для родителей

Четверг, 26 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: каникулы не для родителей

Дети остаются дома 30 ноября и 7 декабря, но папам и мамам для этого нужно основание.

Министр труда, солидарности и социального обеспечения Ана Мендеш Годинью сообщила, что чрезвычайная финансовая поддержка для родителей, которая началась в марте в связи с пандемией, не относятся к нынешней ситуации.

Родители, которые из-за закрытия школ 30 ноября и 7 декабря решат остаться с детьми дома, могут сделать это только по обоснованным причинам. Например, если частные компании-работодатели решили последовать рекомендациям правительства и объявить 30 ноября и 7 декабря выходными днями.

Министр труда объяснила, что нынешняя ситуация отличается от той, которая наблюдалась с марта 2020 года, когда школы закрывались на длительное время, поэтому сейчас нет необходимости в какой-либо чрезвычайной поддержке.

Ана Мендеш Годинью повторила призыв к частным предприятиям предоставить сотрудникам выходные, и тем самым «свести к минимуму риск заражения в течение четырех выходных дней».

Министр подчеркнула, что страна находится в исключительной ситуации, которая требует мобилизации всех сил, и повторила, что каждый должен приложить усилия, чтобы минимизировать риски заражения.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)