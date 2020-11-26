Португалия: каникулы не для родителей

Министр труда, солидарности и социального обеспечения Ана Мендеш Годинью сообщила, что чрезвычайная финансовая поддержка для родителей, которая началась в марте в связи с пандемией, не относятся к нынешней ситуации.

Родители, которые из-за закрытия школ 30 ноября и 7 декабря решат остаться с детьми дома, могут сделать это только по обоснованным причинам. Например, если частные компании-работодатели решили последовать рекомендациям правительства и объявить 30 ноября и 7 декабря выходными днями.

Министр труда объяснила, что нынешняя ситуация отличается от той, которая наблюдалась с марта 2020 года, когда школы закрывались на длительное время, поэтому сейчас нет необходимости в какой-либо чрезвычайной поддержке.

Ана Мендеш Годинью повторила призыв к частным предприятиям предоставить сотрудникам выходные, и тем самым «свести к минимуму риск заражения в течение четырех выходных дней».

Министр подчеркнула, что страна находится в исключительной ситуации, которая требует мобилизации всех сил, и повторила, что каждый должен приложить усилия, чтобы минимизировать риски заражения.