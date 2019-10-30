Португалия кардинально пересмотрит программу «Золотой визы»

Среда, 30 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия кардинально пересмотрит программу «Золотой визы»

Властям нужны новые рабочие места.

Правительство страны намеревается перенаправить инвесторов с раскалённого рынка недвижимости в крупных городах в малонаселённые регионы.

Проблема. Программа «Золотая виза» привлекла 4,8 млрд евро инвестиций с момента старта в 2012 году и более 500 млн евро за восемь месяцев 2019 года. 90% этих денег поступило на рынок недвижимости, что привело к резкому росту цен на жильё и способствовало повышению арендной платы для местных жителей в двух основных городах – Лиссабоне и Порту, сообщает Reuters. Только 17 инвесторов из почти 8 000 решили инвестировать в местный бизнес, свидетельствуют правительственные данные службы по делам иностранцев и границ (SEF), пишет prian.ru.

Решение. Правительство Португалии сейчас пересматривает программу, чтобы распределить инвестиции более равномерно по всей территории страны. Цель в том, чтобы направить средства от «золотой визы» в регионы с низкой плотностью населения и в мероприятия, ведущие к созданию рабочих мест и восстановлению городских районов и культурного наследия.

Контекст. Согласно условиям схемы, кандидаты могут по-разному вкладывать деньги, в том числе 250 000 евро в искусство и культуру, 350 000 евро в научные исследования. Или просто создать 10 рабочих мест в Португалии путём инвестирования в местную компанию. Но наиболее популярный вариант — приобретение недвижимости стоимостью не менее 500 000 евро или 350 000 евро (если она старше 30 лет), чтобы стимулировать городскую регенерацию.

Детали:

  • Большинство из 7 960 инвесторов, участвующих в программе, являются выходцами из Китая.
  • Китайские инвестиции упали на 11% за первые девять месяцев 2019 года в связи с замедлением прямых иностранных инвестиций из Поднебесной по всей Европе. Напротив, активность бразильцев за аналогичный период взлетела на 46,5%.

С момента старта более 20 000 человек получили вид на жительство в Португалии, из которых чуть более 15 000 являются иждивенцами инвесторов.

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