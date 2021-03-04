Португалия: Карлуш ду Карму увековечен в лиссабонском стрит-арте

Четверг, 04 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: Карлуш ду Карму увековечен в лиссабонском стрит-арте

Граффити, написанное городским художником Марио Беленом, вдохновлена ​​одной из самых известных песен Карлуша ду Карму: «Lisboa Menina e Moça».

Это одно из самых знаковых фаду Карлуша ду Карму, которое также стало гимном португальской столицы.

Художник Марио Белен выразил удовлетворение тем, что внес свой вклад в сохранении памяти великого певца фаду. «Когда я получил приглашение, я был немного смущен, потому что думал, что это должен быть портрет Карлуша ду Карму. Но я понял, что эта идея будет моей интерпретацией. Я был очень счастлив, потому что Карлуш ду Карму - настоящая икона для португальцев», - отметил он.

Марио Белен, проработавший несколько лет иллюстратором и дизайнером, объяснил, что, поскольку фреска расположена на фасаде библиотеки, «он хотел избежать очевидного» и вместо того, чтобы рисовать впрямую портрет певца, он выбрал изобразить образ песни в виде девушки, сидящей на стопке книг.

Граффити, на создание которого ушло шесть дней, содержит символы Лиссабона, в том числе святой Антоний, шар базилика, трамвай, ворона, винил Карлуша ду Карму и Беленскую башню.

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