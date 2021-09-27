Португалия: Карлуш Моэдаш избран мэром Лиссабона

Интересно, что PS возглавляла муниципальную исполнительную власть в столице последние 14 лет.

Согласно официальным результатам, опубликованным 27 сентября Министерством внутренних дел, коалиция социал-демократических партий Novos Tempos Lisboa получила семь советников, набрав 34,25% голосов (83 121 голос).

Коалиция Mais Lisboa получила семь членов совета с 33,3% (80 822 голоса); PCP/PEV - два с 10,52% (25 528 голосов); и Левый блок (BE) получил мандат с 6,21% (15 063).

Таким образом, СДП возвращается, чтобы возглавить городской совет Лиссабона, и Карлуш Моэдаш считает, что он победил «против всех и против каждого».

На фото: Карлуш Моэдаш