Португалия: карманникам запрещено находиться в центре

Согласно ей, сотрудники Отдела уголовных расследований, совершавшие патрулирование в районе лиссабонского Замка, задержали с поличным двух двоюродных братьев после того, как они украли кошелек у туриста - гражданина Словении.

Деньги в сумме 565 eвро возвращены владельцу.

А обоих карманников, хотя в их «копилке» множество подобных преступлений, как ни странно, суд оставил на свободе, но с запретом посещать центр города (Baixa) и обязательством ежедневной явки в полицейский участок.