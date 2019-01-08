Португалия: карманникам запрещено находиться в центре
Информацию обнародовала полиция PSP.
Согласно ей, сотрудники Отдела уголовных расследований, совершавшие патрулирование в районе лиссабонского Замка, задержали с поличным двух двоюродных братьев после того, как они украли кошелек у туриста - гражданина Словении.
Деньги в сумме 565 eвро возвращены владельцу.
А обоих карманников, хотя в их «копилке» множество подобных преступлений, как ни странно, суд оставил на свободе, но с запретом посещать центр города (Baixa) и обязательством ежедневной явки в полицейский участок.