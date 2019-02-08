Португалия: Карнавал на Мадейре

Пятница, 08 Февраль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Карнавал на Мадейре

Официально Карнавал на Мадейре начинается в пятницу и заканчивается во вторник.

В субботу проходит Главное карнавальное шествие. Во время Карнавала атмосфера праздника и веселья царит на всем острове. 

Карнавал – это, пожалуй, один из самых грандиозных и веселых праздников на Мадейре. В пятницу Фуншал просыпается под звуки многочисленных оркестров и карнавальных шествий. Праздник быстро распространяется по всему городу, а вечерами, пять дней подряд, на Муниципальной площади идут всевозможные представления.

Вечеров в субботу начинается главное событие – великолепное красочное карнавальное шествие. Участники шествия проходят по улицам города и затем собираются на Муниципальной площади, которая наполняется звуками музыки и яркими красками роскошных карнавальных костюмов, все танцуют и веселятся.

Во вторник Фуншал буквально взрывается от хохота. Вечером озорные комедианты и шутники проводят свое карнавальное шествие, пародирующее субботнее. Зрители буквально лопаются от хохота. Во время карнавальных праздников улицы Фуншала расцвечиваются разноцветными огнями и наполняются музыкой. Примите участие в этом веселом празднике!

Время проведения: с 26 февраля по 10 марта

Место проведения: Funchal

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