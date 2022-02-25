Португалия: карнавал пройдет без традиционных парадов

Пятница, 25 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: карнавал пройдет без традиционных парадов

Однако некоторые муниципалитеты проведут праздники по полной программе - например, Фигейра-да-Фож.

Большинство официальных португальских карнавальных парадов были отменены, а некоторые муниципалитеты организовали альтернативные программы, и лишь единицы решили провести полноценное дефиле.

В Фигейра да Фош (округ Коимбра) участники карнавала готовятся пройти по городу тремя школами самбы в воскресенье (27 февраля) и в День карнавала (01 марта) в соответствии с правилами государственной дирекции здравоохранения.

В остальной части страны вариант состоял в том, чтобы отменить официальные парады, хотя некоторые муниципалитеты, такие как Лоуреш (Лиссабон), организуют инициативы в честь празднования.

В Синише (Сетубал) карнавал будет проходить в течение восьми дней, отмеченных конкурсами масок, парадами по историческому центру и улицам.

Без каких-либо программ, организованных муниципалитетами, по-прежнему остаются Меальяда (Авейру), Мира (Коимбра), Торреш-Ведраш (Лиссабон) и Назаре (Лейрия). Тем не менее, в Торреш-Ведраше был установлен традиционный «Памятник Карнавалу», а в Назаре часы работы баров были продлены.

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