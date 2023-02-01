Португалия: карнавал Торреш-Ведраш отмечает свое столетие

Программа с бюджетом 300 тысяч евро была представлена 1 февраля и единогласно одобрена на открытом заседании муниципалитета Торреш-Ведраш.

«Программа отдает должное проявлению карнавала со всеми его отличительными чертами, такими как юмор», - сказала советник по культуре Ана Умбелино.

Празднования, которые начинаются 17 февраля 2023 года и заканчиваются 14 февраля 2024 года, включают в себя традиционные карнавальные гуляния, которые возобновляются с 17 по 22 февраля после пандемии covid-19 под девизом «100 лет карнавалу».

В этом специальном выпуске изюминкой является новая карета королей с сиденьями для нынешних и бывших королей, а также другие повозки, известные своей традиционной политической и социальной сатирой.

Программа также включает филателистический выпуск четырех марок СТТ, посвященных теме, презентацию книги, образовательные мероприятия для детей в Центре искусств и Центре творчества и цикл «декад» с тематическими вечеринками, посвященными каждому десятилетию ХХ века.

Закусочный маршрут в ресторанах (май), «пешеход» (май), сбор воспоминаний и свидетельств, выставки в Центре искусств и творчества (июнь), роспись стен (июнь), киносеансы под открытым небом с показом старых фильмов (июль), презентация книги "Министры и Матрафонаш - 100 лет, 100 фото" (декабрь) и воссоздание карнавального корсо 20-х годов 20 века (январь 2024) уже включены в программу.

В течение года будет снят документальный сериал о карнавальных объединениях, который будет транслироваться на онлайн-платформах.

Программа также включает в себя мероприятия, предложенные гражданами и получившие наибольшее количество голосов общественности, от сбора свидетельств и воспоминаний до исполнительского искусства, видео и мультидисциплинарных шоу, швейных мастерских и музыкальных концертов.

В марте карнавал Торреш-Ведраш был внесен в список национального нематериального культурного наследия.

Характерными чертами этого карнавала являются два местных мужчины, играющие роли короля и королевы, существование «династии» королевских титулов, «матрафонаш» (мужчины в одежде и аксессуарах, которые обычно носят женщины) и празднование прибытия и воцарение королей.

Карнавал Торреш-Ведрас является частью португальских масленичных традиций, корни которых восходят к языческим празднествам, связанным с зимними праздниками и культами плодородия и изобилия в начале весны, включенными христианством в литургический календарь.

Проявления спонтанного карнавала в Торреш-Ведраш восходят к 19 веку, но именно в 1923 году местная республиканская элита и зарождающаяся торгово-промышленная социальная группа начали празднества, организованные на улицах.

Первые короли, два человека и королевская свита, состоящая из министров, послов и матрафонаш, появились в 1924 году.

В последние годы это мероприятие привлекло полмиллиона посетителей за пять дней его проведения и принесло местной экономике доход в размере около 10 миллионов евро.