Португалия: карнавал в Лоуле отменен из-за роста числа заболеваний

Пятница, 14 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: карнавал в Лоуле отменен из-за роста числа заболеваний

Лоуле присоединяется к другим городам и не будет проводить традиционное дефиле на бульваре Жозе-да-Кошта-Меалья.

«Учитывая появление варианта Ómicron, вызвавшего рост числа инфекций в глобальном масштабе, и учитывая близость события, не позволяющую своевременно планировать его график, городской совет Лоуле отменит карнавальный парад 2022 года в Лоуле», - говорится в заявлении муниципалитета.

Мэр города считает это решение «трудным». Он пояснил, что «карнавалу нужна работа и много людей, которые интенсивно трудятся». В нынешних условиях, считает мэр, нет возможности устраивать карнавал.

Кроме того, торжества привлекают людей, которые перемещаются в больших количествах, в скоплении многих тысяч людей, и это серьезный фактор риска. В Лоуле карнавал собирает около 70 000 человек.

Уже второй год подряд муниципалитет Алгарве отменяет аллегорические карнавальные шествия.

В дополнение к Лоуле, Фуншал и Назаре уже отменили свои карнавалы, а муниципалитеты в центральном регионе отложили решение до 21 января.

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