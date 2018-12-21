Португалия: картина Роналду с кристаллами Swarovski

Пятница, 21 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: картина Роналду с кристаллами Swarovski

Бисиклета Криштиану Роналду вдохновила художника на картину, инкрустированную кристаллами Swarovski.

Завораживающий гол Криштиану Роналду в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов-2017/18 «Реал Мадрид» – «Ювентус» (1:3) музицировал колумбийского художника на создание картины, на которой изображен выложенный кристаллами Swarovski страйкер «Турина» (тогда – футболиста «Реала»), пишет eurosport.ru.

«Спасибо Криштиану за то, что поверил в мой талант», – написал художник Mr Bling в инстаграме под постом с картиной и расплывшемся в довольной улыбке Кришем.

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