Португалия: картина Роналду с кристаллами Swarovski

Завораживающий гол Криштиану Роналду в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов-2017/18 «Реал Мадрид» – «Ювентус» (1:3) музицировал колумбийского художника на создание картины, на которой изображен выложенный кристаллами Swarovski страйкер «Турина» (тогда – футболиста «Реала»), пишет eurosport.ru.

«Спасибо Криштиану за то, что поверил в мой талант», – написал художник Mr Bling в инстаграме под постом с картиной и расплывшемся в довольной улыбке Кришем.