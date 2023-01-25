Португалия: карту гражданина ждут изменения

«Карту следует продлевать только по истечении срока ее действия, по мере необходимости», - отметил министр юстиции Педро Тавареш, добавив, что карты начнут действовать в последнем квартале 2023 года.

Педро Тавареш пояснил, что новая карта позволит использовать бесконтактную технологию для аутентификации гражданина - инновацию, которая уже распространена в банковских картах, устраняя необходимость в считывателе.

Это изменение связано с необходимостью развития, «поскольку требования и сами граждане разные», - подчеркнул чиновник.

Министр юстиции заверил, что сертификаты безопасности карты будут обновлены и будут включены европейские символы безопасности.

«Это документ, который физически гораздо более продвинутый, более безопасный и гарантирует большую защиту от мошенничества», - сказал он.

Министр юстиции также подчеркнул, что «вносятся изменения для облегчения доступа к государственным и частным услугам из дома, такие как аутентификация на основе биометрии, которая позволит идентифицировать лицо гражданина.

«В повседневной жизни людей, от подписания документов до аутентификации доступа к государственным услугам, все чаще используется цифровой мобильный ключ. Для этого и существует ID.gov, в котором мы можем видеть наши документы на наших мобильных телефонах», - говорится в новостях.

Столкнувшись с сомнениями, можно ли продолжать использовать существующие устройства для чтения карт, Педро Таварес пояснил, что да, поскольку новая технология является еще одним вариантом с целью «более широкого использования» цифровых технологий для удовлетворения потребностей граждан.

Карта претерпит некоторые видимые изменения, такие как увеличение размера фотографии и шрифта различных текстов на карте. Эта новая модель разрабатывается при содействии организации «Правосудие», «Оцифровка» и National Press-Casa da Moeda.

Фотография увеличится и переместится на предыдущее положение чипа. Буквы различных текстов также будут увеличены.

Документ также будет включать «общие компоненты безопасности на европейском уровне», пояснил министр юстиции Педро Тавареш.