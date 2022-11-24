Португалия: Кашкайш открывает колесо обозрения и зажигает огни

С 26 по 27 ноября рождественские огни в Кашкайше будут зажигаться каждый день в 18:00 и выключаться в полночь до 6 января.

Несмотря на почасовое сокращение, муниципалитет уверен в своем обещании «украшений, которые придают улицам блеск и выделяют предложения местной торговли» в нескольких местах округа, особенно в центральных районах.

В дополнение к возвращению рождественских огней, хотя и с меньшей силой, чем в другие годы, вы также можете ожидать возвращения колеса обозрения в залив Кашкайш с 26 ноября по 1 января.

В Байе вы найдете небольшие рынки, которые также будут присутствовать в Jardim Visconde da Luz и в пространстве Fiartil.

Обратите особое внимание, есть отличные новости: поезд «Рождественский тур в Кашкайше», отправляющийся и возвращающийся в парк Марешаль Кармона, будет курсировать во время мероприятия «Рождественская деревня Кашкайша», а также будет украшать местные торговые акции во всех округах.

Программа сезона включает открытие «деревьев солидарности» для сбора игрушек с 15 ноября по 10 января, мероприятия солидарности - такие как Рождественская ярмарка AJU, 27 ноября, в Grande Real Hotel Villa Italia, и различные мероприятия для всей семьи, такие как популярный Рождественский забег (8 декабря), Белое рождественское шоу (16 декабря - 6 января) и Рождественский концерт камерного оркестра Кашкайша и Оэйраша (18 декабря).

Если вы не хотите ничего пропустить, лучше всего ознакомиться с полным расписанием на веб-сайте местных властей.