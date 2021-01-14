Португалия: Кашкайш потратил больше всех на меры по борьбе с Covid-19

Кашкайш, Лиссабон и Сантарем возглавляют подиум муниципалитетов с наибольшими расходами, связанными с мерами против Covid (за период до сентября 2020).

Данные об этом опубликованы в отчете «Влияние мер, принятых в рамках Covid-19 на субъекты местной администрации» Счетной палаты (TdC).

20 муниципалитетов, которые понесли наибольшие расходы, имеют наибольшее население и расположены в агломерациях Лиссабона и Порту.

Общие расходы муниципалитетов превысили 166 млн евро в период с марта по конец сентября.

В совокупности 20 муниципалитетов с самыми высокими расходами распределили 64,3% от общей суммы, при этом выделяются Кашкайш (20,3 млн евро) и Лиссабон (19,4 млн евро), за которыми следуют Сантарен, Синтра и Оэйраш. «Муниципалитет Кастро-Верде с населением менее 7 тысяч человек и бюджетом в 15,2 млн евро (2020) сообщил о расходах 2,2 млн евро на меры по борьбе с Covid-19», - говорится в отчете.

Однако, если мы посмотрим на заявленные расходы в соответствии с финансовым бюджетом каждого муниципалитета, окажется, что у Сантарена доля расходов на Covid составляет 24,4%, у Кастро Верде - 19,6%, а в Кашкайше - 9,8%.

TdC подчеркивает, что «муниципалитеты приняли множество мер, от которых выиграли семьи, компании и учреждения, учитывая экономические, социальные и финансовые последствия Covid-19».