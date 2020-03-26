Португалия: Кашкайш принимает меры

Так, 20 марта были сделаны два новых заказа на медицинские оборудование и материалы. Первый, осуществленный совместно с муниципалитетом Порту, предусматривает поставку пяти аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Кашкайша и Сан-Жоау. Второй заказ включает 1 млн 330 тыс. защитных масок, 10 тысяч перчаток, 3.500 специальных защитных костюмов, 2 тысячи защитных очков, 50 термометров, а также дезинфицирующий гель.

Кроме того, финансовый департамент муниципалитета Кашкайш изучает вопрос о создании чрезвычайного фонда в 5 млн евро для обеспечения всех мер, которыеуже приняты и которые необходимо будет принять в рамках специальной программы действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Так, муниципалитет Кашкайша обеспечивает выплату 100% заработной платы и 100% надбавок на питание всем местным жителям, которые работают дома (teletrabalho). Дополнительная информация - по ссылке https://www.cascais.pt/noticia/covid-19-teletrabalho

На этой неделе начала функционировать телефонная горячая линия Linha de Apoio Sénior. Ее целевая аудитория - пожилые люди в возрасте от 65 лет, проживающие в муниципальном округе Кашкайш. Каждый приход имеет свои контактные номера, по которым жители в возрасте 65 лет и старше могут звонить с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Инициатива включает сервисную поддержку со стороны волонтеров - это поездки в аптеку, супермаркет или почтовое отделение вместо пожилых людей, чтобы им не приходилось выходить на улицу, а такжепсихологическую поддержку. Телефонные номера доступны на сайтах приходов, к примеру, для прихода Сан-Домингуш-де-Рана это 214549190 (сервисная поддержка) и 910027872 и 910026896 (психологическая поддержка).

Со среды также функционируют временные приемные центры для бездомных. Открытые 24 часа в сутки, они предоставляют кров, еду, душ. Эти объекты социальной инфраструктуры разместились в павильоне Escola Secundária da Cidadela (обслуживает приходы Кашкайш-Эшторил и Алкабидеше) и павильоне Escola Secundária Fernando Lopes Graça (обслуживает приходы Каркавелуш-Пареде и Сан-Домингуш-де-Рана).

Напомним, что на прошлой неделе были открыты два скрининговых центра, работающих по предварительной записи: в Конгресс-центре Эшторил - для жителей приходов Кашкайш-Эшторил и Алкабидеше и в CERCICA (Кооператив по образованию и реабилитации детей-инвалидов в комплексе Рана) - для жителей приходов Каркавелуш-Пареде и Сан-Домингуш-де-Рана. Скрининг призван выявить лиц, которые имеют симптомы заболевания или были в контакте с кем-то зараженным - только в этом случае будет проведен лабораторный анализ. Тесты будут бесплатными для всего населения. Для лиц, требующих помещения на карантин, уже установлено 100 коек.

В рамках уже вступивших в силу новых мер предусматривается увеличение количества коек для инфицированных людей до 1.300 и предоставление жилья в гостиницах муниципального округа для медицинских работников, работающих в больнице Кашкайша и в группе центров здравоохранения (ACES) округа.

Ранее были озвучены меры по механической очистке и дезинфекции, начиная с 19 марта, мест общественного пользования и оборудования (мусорных урн и контейнеров, автобусных остановок, поручней и пр.) фунгицидом, эффективным в течение 30 дней, а также гигиенической ручной мойке автобусов и усиленной дезинфекции салонов.

Чтобы снизить риск инфицирования, пассажиры освобождены от необходимости предъявлять транспортные документы (проездные и билеты) на всех автобусных маршрутах внутри и за пределами муниципалитета Кашкайш, а вместимость автобусов снижена на 30%.