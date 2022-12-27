Португалия: Кашкайш - самый дорогой город страны для аренды жилья

Вторник, 27 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Кашкайш - самый дорогой город страны для аренды жилья

И Лиссабон, и Порту оказались более доступными.

Арендная плата за жилье увеличилась на 7,6% и составила в среднем 6,55 евро за квадратный метр.

Анализ проводился в период с июля по сентябрь.

Кашкайш оказался самым дорогим городом для аренды жилья.

Цены на аренду жилья продолжают расти, но темпы замедляются. В третьем квартале рост составил 7,6% по сравнению с прошлым годом, в среднем до 6,55 евро за квадратный метр.

Тем не менее, в период с июля по сентябрь темпы роста цен на аренду были ниже, чем в предыдущие три месяца.

Кашкайш - самый дорогой город для аренды недвижимости, но Лиссабон, Оэйраш и Порту также находятся на довольно высоком уровне.

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