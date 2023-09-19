Португалия: Кашкайш собирает лучших серфингисток

Вторник, 19 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: Кашкайш собирает лучших серфингисток

Знаменитый Кашкайш примет крупнейшие европейские соревнования по женскому серфингу.

Cascais Boogie Chicks пройдет с 13 по 15 октября на пляже Каркавелуш.

Официально открыта регистрация на Cascais Boogie Chicks 2023 года - соревнования, претендующие на звание крупнейшего женского серфинг-соревнования в Европе, которое пройдет с 13 по 15 октября на пляже Каркавелуш.

В первые два дня пройдут открытый и юниорский чемпионаты Европы среди женщин.

Также будут организованы занятия по бодибордингу для всех уровней и возрастов.

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