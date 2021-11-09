Португалия: Кашкайш встречает хор Турецкого

Вторник, 09 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Кашкайш встречает хор Турецкого

Вход на концерт бесплатный, нужна лишь предварительная регистрация.

Концерт состоится 13 ноября на Hipódromo Manuel Possolo, Кашкайш. Начало в 17.00.

Знаменитый российский коллектив привозит в Португалию программу Canções de unidade. Вместе с хором Турецкого на сцене выступят вокалистки-сопрано, что позволило существенно изменить состав исполняемых композиций.

Концерт организован при поддержке правительства Москвы, министерства иностранных дел России и фонда Causa Comum.

Вход на концерт бесплатный, места можно зарезервировать по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)