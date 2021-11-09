Португалия: Кашкайш встречает хор Турецкого
Вход на концерт бесплатный, нужна лишь предварительная регистрация.
Концерт состоится 13 ноября на Hipódromo Manuel Possolo, Кашкайш. Начало в 17.00.
Знаменитый российский коллектив привозит в Португалию программу Canções de unidade. Вместе с хором Турецкого на сцене выступят вокалистки-сопрано, что позволило существенно изменить состав исполняемых композиций.
Концерт организован при поддержке правительства Москвы, министерства иностранных дел России и фонда Causa Comum.
Вход на концерт бесплатный, места можно зарезервировать по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..