Португалия: Кашкайш встречает хор Турецкого

Концерт состоится 13 ноября на Hipódromo Manuel Possolo, Кашкайш. Начало в 17.00.

Знаменитый российский коллектив привозит в Португалию программу Canções de unidade. Вместе с хором Турецкого на сцене выступят вокалистки-сопрано, что позволило существенно изменить состав исполняемых композиций.

Концерт организован при поддержке правительства Москвы, министерства иностранных дел России и фонда Causa Comum.

Вход на концерт бесплатный, места можно зарезервировать по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .