Португалия: Кашкайш вступает в гонку как лучшее туристическое направление

Среда, 19 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия: Кашкайш вступает в гонку как лучшее туристическое направление

Кашкайш входит в число номинантов на звание лучшего туристического направления по версии Marketeer Awards 2023.

Он также участвует в конкурсе Leaders of Tourism Awards в категории «Креативный бренд».

Turismo de Cascais вступил в гонку за наградами Leaders of Tourism Awards в категории «Креативный бренд», а город также номинирован на премию Marketeer 2023 Awards в категории лучшего туристического направления, говорится в заявлении муниципалитета.

«Кашкайш - лучшее место для жизни на день, неделю или всю жизнь. Этот девиз подтверждают те, кто здесь живет, работает или посещает нас», - говорит муниципалитет во главе с Карлушем Каррейрашем.

«Turismo de Cascais уже получил бесчисленное количество наград», - отмечает муниципалитет.

В случае с Marketeer Awards Кашкайш номинирован как лучшее туристическое направление наряду с другими местами, такими как Алгарве, Мадейра, Мондего и Азорские острова.

Премия Marketeer Awards проводится в 14 раз, ежегодно награждая бренды, компании и личностей, которые выделяются на национальном уровне - например, в таких категориях, как туризм и потребление.

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