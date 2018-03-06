Португалия: Касильяс летом может вернуться в Испанию

Вторник, 06 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Касильяс летом может вернуться в Испанию

Вратарь «Порту» Икер Касильяс может летом вернуться в испанскую Ла Лигу.

Как сообщает AS, в услугах бывшего голкипера сборной Испании заинтересован «Бетис», который готов подписать футболиста, несмотря на его зарплату.

Контракт Касильяса с «Порту» истекает летом, и руководство португальского клуба не намерено продлевать соглашение с игроком, пишет russian.rt.com.

Касильяс до 2015 года выступал за мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Иньеста может пропустить из-за травмы ответный матч ЛЧ с «Челси».

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