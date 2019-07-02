Португалия: Касильяс начал подготовку к сезону с "Порту"

По информации издания, "Порту" возобновил подготовку к сезону после летнего перерыва, но в первый день сборов игроки ограничились только прохождением медицинского осмотра. В материале отмечается, что несмотря на присутствие на сборе "Порту", будущее 38-летнего вратаря все так же не определено.

Касильяс в начале мая перенес инфаркт на тренировке "Порту". Он был госпитализирован и прооперирован в одной из больниц Порту. Спустя пять дней голкипер был выписан из больницы, затем он заявил, что после операции отдохнет в течение нескольких недель или месяцев, пишет РИА Новости.

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Касильяс перешел в "Порту" из мадридского "Реала" в 2015 году. В составе "сливочных" вратарь пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды - Кубок страны, трижды - Лигу чемпионов, один раз – клубный чемпионат мира. Будучи футболистом "Порту", Касильяс становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка страны.