Португалия: каждая пятая новая машина подключена к электросети

Каждый пятый новый легковой автомобиль, купленный в Португалии в первом полугодии, подключен к электросети.

Ставка на электрифицированные решения даже превышает покупку дизельных агрегатов, как показывают данные Португальской автомобильной ассоциации (ACAP).

В период с января по июнь 2022 года подключаемые гибридные автомобили (с розеткой для зарядки) и чистые электромобили занимали общую долю рынка легковых автомобилей в размере 20%. Продажи дизельных автомобилей составили 18,4%.

За тот же период прошлого года доля дизелей составляла около 25%, тогда как доля рынка электрифицированных автомобилей составляла всего 15%.

Несмотря на экологический переход, автомобили с топливным двигателем по-прежнему занимают 60% рынка . В период с января по июнь на бензиновые агрегаты приходилось 42,7% учащихся.

2022 год стал первым годом относительной нормальности в автомобильной торговле после того, как 2020 и 2021 годы были отмечены пандемией Covid-19.

Но португальцы купили легковых автомобилей в первом полугодии этого года на 9,9% меньше, чем за тот же период 2021 года: 75 449 единиц в 2022 году и 81 445 единиц в 2021 году.

В общей таблице за первое полугодие первое место занимает Peugeot с 8713 единицами , что на 8,5% меньше, чем в 2021 году; за ним следует Renault с 5584 автомобилями, что на 38,2% меньше; японская Toyota выросла на 19%, до 5434 автомобилей, и занимает третье место.