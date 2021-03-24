Португалия: каждая третья купленная недвижимость - в регионе Лиссабона

Цены выросли на 8,4%, но впервые за последние восемь лет количество сделок сократилось. По данным Национального статистического института (INE), было продано 171 800 домов, треть из которых находилась в столичной зоне Лиссабона. Этот срез показывает уменьшение веса капитала в сделках с недвижимостью. Несмотря на это, на Лиссабон пришлась половина суммы сделок - 26,2 млрд евро.

В прошлом году было продано и куплено 171 800 домов, что на 5,3% меньше, чем в предыдущем году, сообщает INE. Среди проведенных сделок 26 619 (15,5%) были с новым жильем, а 145 181 (84,5%) - вторичный рынок.

Анализ данных по регионам показывает, что на Север (28,7%) и Центральный регион (20%) приходится 48,7% от общего количества транзакций, что является «самым высоким совокупным удельным весом с 2014 года». В абсолютном выражении 49 253 дома были проданы на севере (27 519 в столичном районе Порту) и 34 346 в центре.

Далее следуют Алгарве с долей 7,6% (13 071), Алентежу (6,9%, 11 847 сделок), Мадейра (1,8%, 3168 продаж) и Азорский автономный регион с 1,5% (2644).