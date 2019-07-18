Португалия: каждая третья школа Лиссабона небезопасна для детей

В трети школ и детсадов португальской столицы уровень безопасности характеризуется как «плохой». Об этом сообщает издание Publico со ссылкой на июньское исследование Национальной строительной лаборатории (LNEC), которое было заказано администрацией Лиссабона. Муниципалитет запросил отчет о состоянии детских учреждений.



Оценка базировалась на таких факторах как состояние спортивного оборудования, детских площадок и самих помещений. Из 55 школ технические специалисты указали на 17, где требуется «срочное вмешательство». Состояние одной из школ в Алкантаре признали «очень плохой» из-за протекающей крыши и «деформации здания».

Среди наиболее проблемных учреждений - школы Мануэль Тейшейра Гомеш, Мануэль Сержиу, Роза Лобато де Фариа, Сан-Себастьян-да-Педрейра, Жоау душ Сантуш, Кинта дош Фрадеш, Галинхейраш, Кондадо, Альто да Фая, а также детский сад Антониу Жозе де Алмейда. Среди частых претензий — отключенная или неработающая противопожарная сигнализация, а также неисправность оконных рам и дверей.