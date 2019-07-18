Португалия: каждая третья школа Лиссабона небезопасна для детей

Четверг, 18 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: каждая третья школа Лиссабона небезопасна для детей

Об этом говорит исследование Национальной строительной лаборатории.

В трети школ и детсадов португальской столицы уровень безопасности характеризуется как «плохой». Об этом сообщает издание Publico со ссылкой на июньское исследование Национальной строительной лаборатории (LNEC), которое было заказано администрацией Лиссабона. Муниципалитет запросил отчет о состоянии детских учреждений.

Оценка базировалась на таких факторах как состояние спортивного оборудования, детских площадок и самих помещений. Из 55 школ технические специалисты указали на 17, где требуется «срочное вмешательство». Состояние одной из школ в Алкантаре признали «очень плохой» из-за протекающей крыши и «деформации здания».

Среди наиболее проблемных учреждений - школы Мануэль Тейшейра Гомеш, Мануэль Сержиу, Роза Лобато де Фариа, Сан-Себастьян-да-Педрейра, Жоау душ Сантуш, Кинта дош Фрадеш, Галинхейраш, Кондадо, Альто да Фая, а также детский сад Антониу Жозе де Алмейда. Среди частых претензий — отключенная или неработающая противопожарная сигнализация, а также неисправность оконных рам и дверей.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья