Португалия: каждое пятое жилье сдается менее чем за день

Пятница, 18 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: каждое пятое жилье сдается менее чем за день

Почти 19 процентов домов, арендованных через Idealista в октябре месяце, находились на рынке менее 24 часов.

Согласно исследованию, опубликованному порталом недвижимости Idealista, продолжительность времени, в течение которого недвижимость находится на портале, прежде чем ее сдадут, зависит от ценового диапазона домов.

28% домов, арендованных менее чем за 24 часа, стоят менее 750 евро в месяц, 22% от 750 до 1000 евро в месяц, 11% от 1000 до 1500 евро в месяц и также 11% - свыше 1500 евро в месяц.

При анализе семи крупных городов с наибольшим количеством объектов, сдаваемых в аренду в октябре, Брага оказалась городом, где процент домов, сданных в аренду менее чем за 24 часа, был самым высоким, достигнув 24 процентов от общего числа операций.

Лиссабон (18%), Коимбра (17%), Сетубал (17%) и Авейру (17%) следуют за Брагой.

В Порту 13% домов были сданы в аренду менее чем за сутки, а в Фару 12% объектов ждали арендаторов менее 24 часов.

Самая доступная аренда с ценами ниже 750 евро в месяц концентрирует большую часть спроса, что означает самую быструю сдачу в аренду.

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