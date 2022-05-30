Португалия: каждый четвертый автомобиль старше 20 лет

Согласно данным, опубликованным ACAP, возраст каждого четвертого автомобиля в стране старше 20 лет.

Информация содержится в статистике автомобильного сектора, опубликованной Португальской автомобильной ассоциацией (ACAP).

На конец 2021 г. было 5,41 млн легковых автомобилей с португальской регистрацией, что на 2% больше, чем в 2020 г. Из них 25% (1,35 млн) имели первую регистрацию до 2001 года.

Ситуация имеет экологические последствия: автомобили старше 20 лет в конце прошлого года соответствовали только стандарту выбросов Евро 2, который действовал для новых регистраций в период с 1997 по конец 2000 года. В более старых автомобилях меньше функций безопасности на борту.

Ситуация также способствует старению португальского автопарка: в 2021 году средний возраст каждого португальского автомобиля составлял 13,5 лет , что на 0,3 года больше по сравнению с концом 2021 года. старше пяти лет.

Автомобильный парк за последнее десятилетие последовательно старел: например, в конце 2012 года средний возраст легковых автомобилей составлял 11,1 года.