Португалия: каждый десятый ребенок живет в неблагополучной семье.

Согласно данным, опубликованным Национальным статистическим институтом (INE), в 2021 году 10,7% детей в возрасте до 16 лет принадлежали к домохозяйствам, испытывающим материальные и социальные лишения.

Таким образом, около одной шестой детей не имели возможности проводить хотя бы одну неделю каникул вне дома из-за экономических трудностей, 9,7% не могли регулярно участвовать во внеклассных или досуговых мероприятиях, 6,6% не могли участвовать в платных школьных поездках и мероприятиях и 4,3% не могли заменить бывшую в употреблении одежду на новую.

Состав семьи также является важным фактором материальной и социальной депривации.

Например, дети в возрасте до 16 лет, проживающие в семьях с двумя взрослыми и двумя детьми, составляют 32,4% от общего числа, но только 13,4% находятся в материальной и социальной депривации.