Португалия: каждый десятый живет в переполненных домах

В 2021 году более чем каждый десятый португалец жил в переполненных домах. Это эквивалентно 10,6% населения, что выше, чем в предыдущие три года (9,6% в 2018 г., 9,5% в 2019 г. и 9,0% в 2020 г.).

Результаты взяты из Обзора условий жизни и доходов, опубликованного во вторник Национальным статистическим институтом (INE).

Как и в предыдущие годы, риск проживания в жилье с недостатком площади был более значимым для населения, подверженного риску бедности, при этом 18,8% населения проживало в условиях скученности жилья в составе группы. Этот показатель сопоставим с риском 8,7% у остального населения.

Почти каждый 17-й португалец тратит более 40% своего дохода на жилье, при этом ставка накладных расходов на жилье установлена ​​на уровне 5,9% в 2021 году, что на 1,8 процентных пункта (п.п.) больше, чем в 2020 году (4,1%).

Медианное бремя расходов на жилье также увеличилось до 10,5% в 2021 г., хотя и осталось ниже допандемических значений 2018 г. (11,7%) и 2019 г. (11%). В 2020 году среднее бремя расходов на жилье составляло 10,4%.

Для населения, подверженного риску бедности, медианное бремя расходов на жилье составило 22,9% в 2021 г., что более чем вдвое больше, чем для населения в целом, при этом 24% населения этой группы были перегружены расходами по сравнению с 1,8% для остальное население.

С другой стороны, наблюдалось общее увеличение бремени жилищных расходов во всех регионах, кроме Центра.

В большинстве регионов страны доля людей, живущих в условиях нехватки места, увеличилась, за исключением Алгарве и Азорских островов, где этот показатель снизился примерно на 2,5 п. п. и 2,8 п. п. соответственно.

В то же время, «наиболее значительный рост был зарегистрирован на севере (до 2,4 п. п.), в центре (до 2,1 п. п.) и в столичном районе Лиссабона (до 1,4 п. п.)».

Молодые люди являются возрастной группой, наиболее подверженной риску проживания в переполненных домах (17,5%) , за ними следуют взрослые (10,9%) и пожилые люди (4,4%).