Португалия: каждый месяц на жилищный кредит выдается более миллиарда евро
В течение 11 месяцев банки выдавали португальским семьям более миллиарда евро на покупку жилья ежемесячно.
Согласно данным, обнародованным 3 марта Банком Португалии, в январе на покупку жилья было выдано кредитов на сумму 1187 млн евро.
Тем не менее, это снижение на 18% по сравнению с декабрем - месяцем, когда ипотечные кредиты достигли 1458 миллионов, что является самым высоким значением с 2008 года: плюс 22%.
Январь традиционно является менее активным месяцем на рынке жилищного кредитования.
Спрос на кредит для покупки жилья растет как минимум с конца 2016 года. Он стабилизировался в первые месяцы пандемии, два года назад, из-за карантина.
Резкое увеличение наблюдалось к концу 2020 года и в 2021 году. Всего в прошлом году на покупку жилья было выделено более 15 млрд долларов, что стало лучшим показателем с 2007 года.