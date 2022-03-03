Португалия: каждый месяц на жилищный кредит выдается более миллиарда евро

Согласно данным, обнародованным 3 марта Банком Португалии, в январе на покупку жилья было выдано кредитов на сумму 1187 млн ​​евро.

Тем не менее, это снижение на 18% по сравнению с декабрем - месяцем, когда ипотечные кредиты достигли 1458 миллионов, что является самым высоким значением с 2008 года: плюс 22%.

Январь традиционно является менее активным месяцем на рынке жилищного кредитования.

Спрос на кредит для покупки жилья растет как минимум с конца 2016 года. Он стабилизировался в первые месяцы пандемии, два года назад, из-за карантина.

Резкое увеличение наблюдалось к концу 2020 года и в 2021 году. Всего в прошлом году на покупку жилья было выделено более 15 млрд долларов, что стало лучшим показателем с 2007 года.