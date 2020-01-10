Португалия: каждый пятый студент - иностранец
Как показали данные официальной статистики, в 2019 году 23% студентов магистратуры и 11% бакалавриата в Португалии не являются португальцами.
С каждым годом процент студентов, приехавших из других стран получить высшее образование на краю Европы, увеличивается, несмотря на то, что им приходится вносить более высокую плату за обучение, чем платят их местные сокурсники, пишет ТАСС.
Одно из наиболее востребованных заведений — это Коимбрский Университет:
- он старейший в Европе;
- никогда не прекращал своей работы;
- в его здании до 1290 года располагалась королевская резиденция;
- архитектурный комплекс находится под эгидой ЮНЕСКО;
- каждый пятый житель Коимбры так или иначе с ним связан.