Португалия: каждый пятый студент - иностранец

С каждым годом процент студентов, приехавших из других стран получить высшее образование на краю Европы, увеличивается, несмотря на то, что им приходится вносить более высокую плату за обучение, чем платят их местные сокурсники, пишет ТАСС.

Одно из наиболее востребованных заведений — это Коимбрский Университет: