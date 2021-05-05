Португалия: каждый третий боится потерять работу в 2022 году

Среда, 05 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: каждый третий боится потерять работу в 2022 году

Почти половина португальцев не боятся потерять работу в этом году. Но, по данным Randstad, в 2022 году сценарий будет другим.

Работники в Португалии ощущают стабильность: почти половина (48%) надеются не потерять работу в этом году, несмотря на воздействие пандемии на компании.

Тем не менее, согласно исследованию, проведенному Randstad, в отношении 2022 года треть сотрудников уже испытывает некоторый страх остаться без работы.

В исследовании делается вывод, что женщины (33%) больше озабочены сохранением своей работы, чем мужчины (27%).

Лиссабонцы немного меньше остальных обеспокоены потерей работы в следующем году, как и старшее поколение (от 55 лет), которое не боится потерять работу.

Согласно исследованию, только 9% работников в Португалии сменили работодателя за последние шесть месяцев, и из них только 13% указали, что пострадали от пандемии на предыдущей работе.

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