Португалия: каждый третий копит деньги на поездки

Согласно исследованию Intrum, 35% женщин экономят ради путешествий, мужчины слегка отстают (32%).

Знамя лидерства уверенно держит возрастная группа старше 65: среди них 46% экономят ради будущих поездок.

Наконец, исследование пришло к выводу, что семьи без детей (37%) экономят больше на поездки по сравнению с семьями с детьми (26%).

По сравнению со средними показателями по Европе (41%) или с Испанией (40%) Португалия находится на расстоянии семи и шести процентных пунктов соответственно .

Исследование проводилось в ознаменование Всемирного дня туризма и охватило более 24 тысяч респондентов в 24 странах.