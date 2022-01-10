Португалия: кибератаки на организации выросли на 81 процент

Понедельник, 10 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: кибератаки на организации выросли на 81 процент

Эксперты говорят, что риск кибератак на португальские компании постоянен.

Согласно данным Check Point, среднее еженедельное количество кибератак на португальские организации в прошлом году увеличилось на 81% по сравнению с 2020 годом.

При этом организации подвергались атакам 881 раз в неделю с упором на образование и здравоохранение.

«В 2021 году пик был зафиксирован в декабре, во многом из-за уязвимости в Log4J. В Португалии организации подвергались атакам в среднем 881 раз в неделю, что на 81% больше, чем в 2020 году» , — указано в отчете поставщика решений для кибербезопасности Check Point Research.

В глобальном масштабе количество кибератак в неделю увеличилось на 50% с пиком в декабре.

Основными объектами кибератак на организации были Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка. Однако в Европе зафиксирован самый большой процентный рост (68%) кибератак.

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