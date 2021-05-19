Португалия: кибератаки в 2020 году увеличились на 79 процентов

Среда, 19 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: кибератаки в 2020 году увеличились на 79 процентов

При этом число кибератак будет только расти.

В опубликованном годовом отчете-2020 Национальный центр кибербезопасности говорит, что онлайн-преступность «преодолела различные социальные ограничения».

В то время как экономическая активность замедлилась, а миллионы людей используют электронные средства для работы, количество инцидентов увеличилось, и можно ожидать, что их число больше не уменьшится.

«Ожидается, что некоторые угрозы сохранятся, в частности, в отношении количества инцидентов и некоторых способов действий», которые могут стать более непредсказуемыми, - предупреждает Национальный центр кибербезопасности (CNCS).

Многие киберугрозы будут продолжаться в результате «сохранения пандемии и ее последствий» и будут использовать «уязвимости, вызванные удаленной работой, а также возросшее значение цифровой сферы и таких секторов, как банковское дело и здравоохранение». в режиме удаленного доступа, - говорится в отчете.

1347 инцидентов, выявленных в 2020 году, представляют собой рост на 79%, что подчеркивает скорость роста, наблюдавшуюся в предыдущие годы, но если мы посчитаем тех, кто использует «уязвимости», которые позволяют злоумышленнику предпринимать действия, которые не были бы разрешены, эта цифра достигает 1418, что на 88% больше.

В разбивке по секторам количество атак на банковское дело увеличилось более чем в три раза в 2020 году, достигнув 229 случаев, что сделало этот сектор вторым атакуемым по величине.

На первое место CNCS поставил 626 инцидентов в неуказанных секторах и правительственных областях, в то время как цифровые инфраструктуры оказались на третьем месте по количеству атак, на четвертом - поставщики услуг Интернета, а высшее образование - на пятом месте с наибольшим количеством зарегистрированных инцидентов.

Большинство инцидентов (663) были попытками фишинга - сообщений, которые пытаются привести к открытию вредоносных вложений, денежным переводам или раскрытию личных данных - или смишинга (варианта при котором обращается к потенциальным жертвам с помощью текстовых сообщений на мобильном телефоне).

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