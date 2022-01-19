Португалия: киберугрозы и стихийные бедствия являются основными рисками для страны

Среда, 19 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: киберугрозы и стихийные бедствия являются основными рисками для страны

В крупнейших экономиках ЕС киберриски вызывают наибольшую озабоченность у компаний.

Киберриск вырос с 3 места (в 2021 году) до 1, как самый тревожный для португальских компаний в 2022 году, и то же самое происходит во всем мире.

Согласно барометру рисков, подготовленному AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty), 47% респондентов в Португалии называют киберинциденты своей главной проблемой.

В настоящее время любой преступник, обладающий базовыми знаниями в области технологий, может с помощью простой онлайн-подписки за 40 долларов в месяц запустить программу-вымогатель, используя криптовалюты в качестве средства уклонения от обнаружения.

Торговля киберпреступностью «упростила преступникам массовое использование уязвимостей», — объясняет Скотт Сэйс, руководитель отдела кибербезопасности в AGCS.

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