Португалия: киберзапугивание набирает силу во время пандемии

Подобные акты агрессии стали более выраженными из-за социальной дистанцированности, необходимой для борьбы с пандемией.

В заявлении, распространенном по случаю Всемирного дня борьбы с запугиванием, PSP напоминает, что поведение, связанное с «запугиванием», оказывает негативное воздействие и оказывает большое влияние на их физический, эмоциональный и психологический рост молодых людей.

В 2019 году в рамках программы Safe School PSP зарегистрировала 900 нападений и около 600 травм и угроз.

В период с 2013 по 2020 гг. PSP разработала более 17 600 мероприятий по повышению осведомленности о проблемах издевательств и киберзапугивания, охватывающих 426 644 школьников.

По статистике ЮНИСЕФ, один из трех детей в мире в возрасте от 13 до 15 лет подвергается издевательствам в школе.

В связи с использованием новых технологий, а именно социальных сетей, эта проблема приняла новые формы, переместившись в киберпространство.

В этих случаях PSP советует попросить жертву рассказать, что произошло, когда, где и кто был вовлечен, направить школьника на психологическую консультацию, если необходимо, и помочь ему разработать некоторые стратегии реагирования, не плача и не показывая расстройства, но игнорируя того, кто пугает.

PSP также намерена привлечь внимание родителей и педагогов, повышая уверенность в том, что они сообщают о случаях запугивания в Escola Segura для решения проблемы.