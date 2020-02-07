Португалия: кинофестиваль на Мадейре

Пятница, 07 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: кинофестиваль на Мадейре

Кинофестиваль Мадейры ставит своей целью привлечение внимания к проблематике сохранения природных ресурсов.

В фестивале участвуют независимые полнометражные, короткометражные и документальные фильмы на тему природы. Проходит он на Мадейре, где находится крупнейший заповедник планеты леса лаурисилва, настоящей «живой реликвии», которую ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия.

Речь идет событии, которое носит исключительный, инновационный и международный характер благодаря тесным связям с Великобританией и американским рынком (в последнем случае это результат партнёрских связей, установленных с рядом известных кинофестивалей). Приз «Лаурисилва» получают лучшие фильмы по выбору признанного международного жюри.

Кинофестиваль пройдет с 27 марта по 1 апреля в Teatro Municipal Baltazar Dias - Funchal

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)