Португалия: кинотеатры NOS снова открылись

Пятница, 03 Июль 2020 Португалия

Португалия: кинотеатры NOS снова открылись

Билеты на премьеры можно приобрести по сниженной цене.

Кинотеатры NOS вновь открылись для посетителей 2 июля. В первую очередь зрителям предложат новинки кино, а стоимость цены на билет будет снижена. Кинотеатры уже работают по новым правилам.

В заявлении представителей NOS говорится, что комплексы уже начали работать в соответствии с санитарными требованиями DGS, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Компания получила сертификацию безопасности от Института качества (Instituto da Soldadura e Qualidade), данный сертификат действует в течение одного года и подразумевает ежеквартальные проверки.

Среди новых мер безопасности – мониторинг за вентиляцией воздуха в зрительных залах, усиленная дезинфекция и уборка помещений, а также защитные акриловые панели, установленные в кассах и кафе. Кроме этого, продажа билетов теперь проходит с учетом необходимой социальной дистанции.  

Для того, чтобы снова привлечь зрителей в залы, цены на билеты будут снижены. Стоимость обычного сеанса составляет 5 евро, цена билета на сеансы в других форматах, таких как IMAX, 4DX, ScreenX и XVision - 7 евро. Билеты также можно приобрести через мобильное приложение NOS Cinemas и на сайте cinemas.nos.pt.

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