Португалия: кинотеатры под открытым небом возвращаются в Лагуш

Вторник, 04 Август 2020 Португалия

Португалия: кинотеатры под открытым небом возвращаются в Лагуш

До конца лета жители смогут насладиться фильмами в формате «drive-in».

Муниципалитет Лагуша запускает в работу кинотеатр под открытым небом, который могут посетить португальцы и иностранные гости. Для просмотра фильмов достаточно приехать на личном транспорте.

Все сессии показов бесплатные – посетителям не придется платить за входные билеты, однако организаторы настоятельно советуют бронировать место заранее. Площадь рассчитана на 100 автомобилей, также предусмотрена продажа закусок и напитков, установка ванных комнат.

Мероприятие будет проходить в Campo de Jogos do Rossio da Trindade. Кинотеатр начинает работу 1 августа и заканчивает – 5 сентября 2020 года. Показы будут проводиться ежедневно в одно и то же время – в 21:30.

Киносеансы адаптированы для зрителей всех возрастов. В программу внесли«Паразиты», который стал первым южнокорейским фильмом, получившим премию «Оскар». Картины «Новый кинотеатр Парадизо» Джузеппе Торнаторе и «Ангел-хранитель» Жуана Майя. Организаторы не забыли про детскую и подростковую аудиторию, для них покажут «Marnie and Friends» и «The Hunger Games».

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