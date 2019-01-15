Португалия: кинотеатры теряют зрителей

Согласно им, в 2018 году португальские кинотеатры потеряли почти один миллион (920 тысяч) зрителей, а кассовые сборы упали на 3,3 млн евро (-4%) по сравнению с 2017 годом, с 81,6 до 78,3 млн евро.

В целом в прошлом году кинотеатры посетили 14,6 миллиона зрителей.

В общей сложности, состоялись премьеры 398 полнометражных художественных фильмов.

Анимационный фильм Брэда Берда «Невероятные 2: Супергерои» был самым популярным среди португальцев: 605 тысяч зрителей и 3,1 млн евро дохода от билетов.

Среди фильмов португальского производства лидирует «Педру и Инеш» Антониу Феррейра с 46.717 зрителями.

В общей сложности, десять португальских фильмов с наибольшей аудиторией, которые дебютировали в коммерческом цикле, собрали 221.645 зрителей и около 990 тыс. евро дохода от билетов.

В 2018 году при поддержке ICA были выпущены более 70 (71) кинематографических работ португальского производства, что представляет собой самое большое число с 2009 года, когда было выпущено 50 фильмов (полно- и короткометражных).

В прошлом году в 574 кинозалах страны состоялись 662.488 сеансов, что означает, что в среднем на каждом киносеансе присутствовали 22 зрителя.

Как в демонстрации, так и в кинопрокате продолжает лидировать компания NOS, с долей на рынке 61,9 и 65,4%, соответственно.