Португалия: кинотеатры увеличили посещаемость на 600 процентов

В 2022 году до мая португальские кинотеатры зафиксировали рост посещаемости и доходов более чем на 600% по сравнению с 2021 годом, приняв 3,1 млн зрителей и 17,8 млн евро кассовых сборов.

Согласно ежемесячной статистике, публикуемой Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), с января по май кинотеатры посетили 3,1 миллиона зрителей по сравнению с 412 848 зрителями за тот же период 2021 года.

По кассовым сборам кинопоказы за первые пять месяцев этого года составили 17,8 млн евро, то есть почти в восемь раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. года, по-прежнему затронутого ограничениями, вызванными пандемией covid-19.

Что касается проката, в этом году состоялась премьера 164 фильмов, и, хотя NOS Lusomundo Audiovisuais продолжает оставаться лидером рынка, наибольший рост кассовых сборов пришелся на Cinemundo и Lanterna de Pedra Filmes.

Самым популярным португальским фильмом в кинотеатрах был «Salgueiro Maia - O Implicado» Сержио Грасиано (15 498 зрителей). «Неизведанные» Рубена Флейшера до мая был самым популярным фильмом португальцев, его посмотрели 33 1845 зрителей.