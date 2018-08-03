Португалия: кирпич вместо мобильника

Уголовная полиция (PJ) задержала 46-летнего мужчину, который подозревается в вооруженном ограблении в городе Порту 17 июня, а также мошенничестве.

Аресту предшествовало полицейское расследование, которое позволило собрать соответствующие доказательства, свидетельствующие о преступной схеме, разработанной задержанным, который под предлогом продажи дорогостоящего мобильного телефона по низкой цене обманул жертву, предоставив ему... кирпич».

Согласно PJ, мужчина остановил жертву прямо на улице и начал предлагать ему дорогой мобильный телефон одной из последних моделей, демонстрируя соответствующую фактуру, а в результате вручил ему «должным образом окрашенный и завернутый» кирпич.

Затем «под угрозой огнестрельного оружия» злоумышленник изъял у жертвы деньги и другие ценности.