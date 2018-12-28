Португалия: кит найден мертвым близ Кашкайша

Согласно ей, в минувшую среду у каменистого берега в районе Сан-Педру-ду-Эшторила был обнаружен мертвый детеныш кита «длиной примерно 2,5 метра и около 250 кг».

В течение всего дня сотрудники Морской полиции Кашкайша, пожарного расчета Пареде и Муниципальной службы гражданской обороны пытались вытащить животное, но безуспешно. Тогда было принято решение сжечь мертвого кита.

Операцию, проходившую в ночь на четверг, координировала капитания Кашкайша.