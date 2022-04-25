Португалия: Китай вновь лидирует по золотым визам

Китай обгоняет США по программе получения вида на жительство для инвестиций, за ним следуют Индия, Бразилия и Южная Африка. В январе россиянам выдали семь золотых виз.

Согласно данным Службы по делам иностранцев и границ (SEF), китайские инвестиции, полученные с помощью золотых виз, в первом квартале упали на 60% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составили 20,7 млн ​​евро.

За первые три месяца 2022 года США лидируют в таблице, а Китай переместился на второе место с накопленными инвестициями до конца марта в размере 20,7 млн ​​евро, что представляет собой падение более чем наполовину (59,9%)) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Инвестиции из Соединенных Штатов за квартал этого года выросли более чем в три раза по сравнению с тем же периодом 2021 года и составили 25,1 млн евро, что соответствует 52 выданным золотым визам.

Индия занимает третье место в первом квартале с инвестициями в размере более восьми млн евро и выдачей 18 золотых виз. В прошлом году страна не попала в топ-5 по итогам первого квартала.

Далее следует Бразилия, чьи инвестиции выросли в этом году на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 11,4 млн евро и предоставили 17 ARI.

На пятом месте в этом году находится Южная Африка с накопленными инвестициями до марта более 7,6 млн евро и 15 золотыми визами.

С момента запуска программы грантов ARI в октябре 2012 года с помощью этого инструмента было собрано 6 224 560 351,18 евро.