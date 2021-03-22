Португалия: китайские инвестиции в Golden Visa упали на 28 процентов

На эту сумму в рамках программы разрешения на проживание за инвестиций (ARI) в прошлом году гражданам из Китая было выдано 296 виз.

В 2019 году Китаю было предоставлено 395 ARI на сумму более 220 млн евро.

На втором месте в по инвестициям находится Бразилия, далее идут США, Турция, ЮАР и Россия с инвестициями в 35 млн евро (53 ARI).

В части получения ВНЖ при покупке недвижимости первое место также занимает Китай, за ним идут Бразилия, Турция, ЮАР и Россия (366 золотых виз на общую сумму 244,1 млн евро).