Португалия: китайские инвестиции в Golden Visa упали на 28 процентов

Понедельник, 22 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: китайские инвестиции в Golden Visa упали на 28 процентов

В год пандемии китайские инвестиции, привлеченные с помощью золотых виз, сократились на 28%, составив 158 млн евро.

На эту сумму в рамках программы разрешения на проживание за инвестиций (ARI) в прошлом году гражданам из Китая было выдано 296 виз.

В 2019 году Китаю было предоставлено 395 ARI на сумму более 220 млн евро.

На втором месте в по инвестициям находится Бразилия, далее идут США, Турция, ЮАР и Россия с инвестициями в 35 млн евро (53 ARI).

В части получения ВНЖ при покупке недвижимости первое место также занимает Китай, за ним идут Бразилия, Турция, ЮАР и Россия (366 золотых виз на общую сумму 244,1 млн евро).

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