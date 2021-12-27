Португалия: китайские инвестиции в золотые визы упали

Согласно данным SEF, инвестиции из Китая, охваченные программой Visa Gold, упали на 13,6% за первые десять месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года.

В период с января по октябрь китайские инвестиции составили 120,2 млн евро, что соответствует выдаче 237 виз (или инвестиционного вида на жительство - ARI) по сравнению с 260, выданными за тот же период прошлого года на общую сумму 139,2 млн евро.

За тот же период инвестиции из США по этому инструменту упали более чем наполовину (51,5%). За первые 10 месяцев года Соединенные Штаты инвестировали более 36,6 млн евро, в общей сложности 68 ARI.

За отчетный период Россия инвестировала в португальскую программу 27,1 млн евро, получив 50 ARI. Бразильские инвестиции упали более чем наполовину (51,5%) и составили 31,4 млн - в общей сложности 49 ARI.

ЮАР была пятой страной, которая до октября охотно пользовалась золотой визой: в общей сложности 28 ARI, сумма в 14,1 млн евро. Эта стоимость представляет собой снижение на 56,2%.

В пятерку наиболее представительных национальностей в прошлом году вошли Турция (31,6 млн евро и 66 ARI) и Вьетнам (29,2 млн евро и 64 золотые визы).

Программа, направленная на привлечение инвестиций, завершилась в октябре после девяти лет успешной работы, общая сумма привлеченных средств превысила 6 млрд евро.