Португалия: китайские инвестиции в золотые визы упали

Понедельник, 27 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: китайские инвестиции в золотые визы упали

Китай, Бразилия, Турция, ЮАР и Россия возглавляют пятерку стран-инвесторов, привлеченных программой Visa Gold.

Согласно данным SEF, инвестиции из Китая, охваченные программой Visa Gold, упали на 13,6% за первые десять месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года.

В период с января по октябрь китайские инвестиции составили 120,2 млн евро, что соответствует выдаче 237 виз (или инвестиционного вида на жительство - ARI) по сравнению с 260, выданными за тот же период прошлого года на общую сумму 139,2 млн евро.

За тот же период инвестиции из США по этому инструменту упали более чем наполовину (51,5%). За первые 10 месяцев года Соединенные Штаты инвестировали более 36,6 млн евро, в общей сложности 68 ARI.

За отчетный период Россия инвестировала в португальскую программу 27,1 млн евро, получив 50 ARI. Бразильские инвестиции упали более чем наполовину (51,5%) и составили 31,4 млн - в общей сложности 49 ARI.

ЮАР была пятой страной, которая до октября охотно пользовалась золотой визой: в общей сложности 28 ARI, сумма в 14,1 млн евро. Эта стоимость представляет собой снижение на 56,2%.

В пятерку наиболее представительных национальностей в прошлом году вошли Турция (31,6 млн евро и 66 ARI) и Вьетнам (29,2 млн евро и 64 золотые визы).

Программа, направленная на привлечение инвестиций, завершилась в октябре после девяти лет успешной работы, общая сумма привлеченных средств превысила 6 млрд евро.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)