Португалия: китайский Новый год в Лиссабоне

В португальской столице встречают Новый год по китайскому календарю. В этом году его отмечают 25 января, однако, празднования начались уже в выходные.



В центре города, в районе Martim Moniz прошел парад, в котором поучаствовали сотни китайцев и португальцев. На площади демонстрировали восточные единоборства, также можно было увидеть выступления китайских танцоров и музыкантов. Порядок обеспечивали десятки полицейских.



На этом празднования китайского Нового года не заканчиваются. 25-го января в музее востока (Museu do Oriente), расположенном в Doca de Alcântara пройдет фестиваль китайских фонарей. Поклонники восточной культуры смогут научиться делать их самостоятельно. Вход на фестиваль платный, 4 евро. Кроме того, в музее в этот день будет работать мастерская, в которой можно будет обучиться технике «цзяньчжи», искусству вырезания узоров из бумаги. Бумажные узоры, которые отнесены ЮНЕСКО к числу мирового культурного наследия, используются для украшения интерьеров, декора ламп, зеркал и фонарей. Правда обучение древнему искусству обойдется недёшево - стоимость билета 35 евро.