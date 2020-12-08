Португалия: климат меняется в лучшую сторону

Также Португалия является третьей страной с самым высоким ростом климатической политики, сразу после Швеции и Новой Зеландии.

«Португалия заняла 25 место, поднявшись таким образом на восемь позиций в этом году, и вернулась в группу стран с «высокой» классификацией», - говорится в заявлении ассоциации Zero.

В выпущенной записке подчеркивается прогресс Европейского Союза в отношении действий по борьбе с изменением климата. «В общем рейтинге ЕС поднялся с 22 места в прошлом году до 16 в этом году, почти исключительно благодаря более эффективной климатической политике», - сообщает Zero.

Quercus счел подъем Португалии «позитивным», но предупредил, что предстоит большая работа. «Климатическая политика по-прежнему является сильной стороной Португалии, а отрицательными остаются выбросы парниковых газов, которые все еще превышают целевые показатели, и высокое потребление энергии», - признала ассоциация.