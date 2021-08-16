Португалия: книжная ярмарка в Лиссабоне пройдет в августе и сентябре

Понедельник, 16 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: книжная ярмарка в Лиссабоне пройдет в августе и сентябре

Начало 91-й ярмарки запланировано на 26 августа, окончание - на 12 сентября.

На этот раз гостей ждут 131 экспонент и 325 павильонов, заполненных книгами и культурой в Парке Эдуарда VII - традиционном месте для книжного форума в столице.

Ожидается, что на нынешней ярмарке будут работать 24 новые компании, в общей сложности 600 редакционных брендов, что сделало ярмарку-2021 второй по величине за всю историю.

Часы работы:
с понедельника по четверг с 12:30 до 22:00;
пятница до 00:00;
по субботам с 11:00 до полуночи;
по воскресеньям с 11:00 до 22:00.

Организаторы гарантируют соответствие книжной ярмарки стандартам гигиены и безопасности и готовят специальную программу для всей семьи.

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