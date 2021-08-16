Португалия: книжная ярмарка в Лиссабоне пройдет в августе и сентябре
Начало 91-й ярмарки запланировано на 26 августа, окончание - на 12 сентября.
На этот раз гостей ждут 131 экспонент и 325 павильонов, заполненных книгами и культурой в Парке Эдуарда VII - традиционном месте для книжного форума в столице.
Ожидается, что на нынешней ярмарке будут работать 24 новые компании, в общей сложности 600 редакционных брендов, что сделало ярмарку-2021 второй по величине за всю историю.
Часы работы:
с понедельника по четверг с 12:30 до 22:00;
пятница до 00:00;
по субботам с 11:00 до полуночи;
по воскресеньям с 11:00 до 22:00.
Организаторы гарантируют соответствие книжной ярмарки стандартам гигиены и безопасности и готовят специальную программу для всей семьи.